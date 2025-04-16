نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025: أجواء مائلة للحرارة نهارًا وباردة ليلًا وتحذيرات من شبورة مائية ورياح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد محافظات جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025، حالة من التقلبات الجوية المتمثلة في طقس مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، خاصة القاهرة الكبرى والوجه البحري، في حين يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، وحار على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس نهارًا: حرارة معتدلة إلى مرتفعة حسب المنطقة

شهدت البلاد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم أجواء مائلة للحرارة في المناطق الشمالية، وتحديدًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما سادت أجواء معتدلة على المناطق الساحلية الشمالية مثل الإسكندرية ومطروح.



وفي المقابل، سجلت مناطق جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد طقسًا حارًا في فترة النهار، حيث تخطت درجات الحرارة حاجز الـ30 درجة مئوية، ما يرشحها لتكون من أكثر المناطق سخونة في البلاد اليوم.

الطقس ليلًا: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ في ساعات الليل والصباح الباكر، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلًا للبرودة على أغلب المناطق، مما يستدعي ارتداء الملابس الثقيلة خصوصًا في الساعات المتأخرة من الليل وأولى ساعات دوت الخليج.



ويأتي هذا الانخفاض في درجات الحرارة الليلية ضمن الظواهر الطبيعية المعتادة خلال فصل الربيع في مصر، الذي يتسم بتباين واضح بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا.

شبورة مائية تعيق الرؤية في عدة مناطق

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح على عدد من الطرق الزراعية والسريعة، وكذلك الطرق القريبة من المسطحات المائية.

وأشارت الهيئة إلى أن الشبورة ظهرت بوضوح في مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، شمال الصعيد ووسط سيناء، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، ويؤثر سلبًا على حركة المرور خاصة في ساعات الذروة الصباحية.

ودعت الأرصاد قائدي المركبات إلى ضرورة توخي الحذر واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور لتجنب الحوادث المحتملة، مع تقليل السرعة وفتح النوافذ وتشغيل كشافات الضباب.

نشاط رياح على مناطق متفرقة

سجّل اليوم أيضًا نشاط ملحوظ للرياح على عدة مناطق من الجمهورية، وخاصة على المناطق المكشوفة، مما ساهم في تلطيف الأجواء نهارًا في بعض المحافظات، لكن دون أن يصل إلى حد العواصف الترابية أو التأثير على الملاحة الجوية أو البحرية.

وشددت هيئة الأرصاد على متابعة التحديثات المستمرة لحالة الطقس، حيث أن تقلب الأجواء في فصل الربيع قد يؤدي إلى تغير مفاجئ في حالة الطقس، سواء من ناحية الحرارة أو الرياح أو الأمطار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات المصرية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى في مختلف المحافظات، والتي جاءت على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 26 درجة مئوية، والصغرى 16 درجة

الإسكندرية: العظمى 23 درجة، والصغرى 15 درجة

مطروح: العظمى 22 درجة، والصغرى 14 درجة

سوهاج: العظمى 31 درجة، والصغرى 15 درجة

قنا: العظمى 33 درجة، والصغرى 16 درجة

أسوان: العظمى 34 درجة، والصغرى 18 درجة

نصائح وتحذيرات للمواطنين

حثت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين على الالتزام بعدة نصائح للحفاظ على صحتهم وسلامتهم في ظل التغيرات الجوية المتوقعة، وأبرزها:

ارتداء ملابس خفيفة نسبيًا خلال النهار وملابس ثقيلة خلال الليل

تجنب التواجد في الأماكن المكشوفة خلال فترات نشاط الرياح

القيادة بحذر شديد خلال فترات الشبورة المائية

متابعة النشرات الجوية بشكل يومي لاتخاذ التدابير اللازمة

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في متابعة تطورات الطقس على مدار الساعة، وستقوم بنشر أي تحديثات في حالة حدوث تغييرات مفاجئة في الأحوال الجوية.