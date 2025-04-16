عاجل:- رئيس الوزراء يتفقد مشروعات الإسماعيلية ويحضر احتفالية "يوم التفوق" بهيئة قناة السويس

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أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يزور الإسماعيلية ويشارك في احتفالية "يوم التفوق" لقناة السويس

يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بجولة تفقدية في عدد من المشروعات التنموية بمحافظة الإسماعيلية، يعقبها مشاركته في احتفالية "يوم التفوق" التي تنظمها هيئة قناة السويس، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

إطلاق خدمة جديدة لجمع المخلفات الصلبة من السفن

تتضمن الاحتفالية، التي تُقام في مبنى المارينا الجديدة بالإسماعيلية، إطلاق خدمة جمع وإزالة المخلفات الصلبة من السفن العابرة للقناة، وذلك ضمن جهود الهيئة لتطوير الخدمات البيئية والملاحية في المجرى الملاحي لقناة السويس.

يحضر الاحتفال سفيرة الاتحاد الأوروبي وسفراء دول الاتحاد الأوروبي في مصر، إلى جانب شخصيات بارزة من القطاعين الحكومي والخاص، تأكيدًا على أهمية المبادرات البيئية في تعزيز الاستدامة البحرية.

توقيع مذكرة تفاهم وعرض تقديمي عن مستجدات القناة

تشمل فعاليات الاحتفال مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة قناة السويس وأحد شركاء النجاح، في إطار تعزيز التعاون الدولي وتطوير الخدمات المقدمة للسفن العابرة.

كما سيقدم الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، عرضًا تقديميًا حول أحدث التطورات في حركة الملاحة بالقناة والأنشطة الملاحية والخدمات البحرية، في ظل التحديات والفرص التي يشهدها الممر الملاحي الأهم عالميًا.

يأتي هذا الحدث تأكيدًا على التزام هيئة قناة السويس بتحديث بنيتها التحتية وتحسين خدماتها بما يتماشى مع معايير الاستدامة العالمية، وتعزيز دور القناة كركيزة أساسية في حركة التجارة البحرية الدولية.