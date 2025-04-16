نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل: مستعدون لتلبية احتياجات الجانب السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مستهل زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية، التقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بالمهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة.

شارك في اللقاء كل من اللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البري، والسفير إيهاب أبو سريع، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة، والمهندس محمد فتحي، معاون الوزير للنقل البحري.

في بداية الاجتماع، أكد الفريق كامل الوزير على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تتجاوز الأطر الدبلوماسية والاقتصادية، فهي علاقات متجذرة ومبنية على وحدة الهدف والمصير المشترك، وتعززها رؤى تنموية طموحة في كلا البلدين.

وأوضح الوزير أن رؤية مصر 2030 بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤية المملكة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تفتح آفاقًا واسعة للتكامل في قطاعات الصناعة، النقل، اللوجستيات، الطاقة والتكنولوجيا.

كما استعرض الوزير الجهود المصرية في توطين صناعة النقل، حيث تم إنشاء مصانع وطنية مثل "نيرك" و"سيماف" لإنتاج عربات مترو الأنفاق والسكك الحديدية، مشيرًا إلى التعاقدات الجارية لتصنيع قطارات لخطوط مترو القاهرة ومترو الإسكندرية، فضلًا عن المشروع الضخم الجاري تنفيذه بمدينة برج العرب لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية.

وأكد الوزير، استعداد مصر لتلبية احتياجات السوق السعودي والعربي في هذا المجال، مشددًا على أهمية التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، وتكامل الموانئ البحرية والربط البحري.

كما أشار إلى أن العديد من الشركات المصرية الكبرى المتخصصة في البنية التحتية والجسور والأنفاق على أتم الاستعداد للتعاون مع المملكة في تنفيذ مشروعاتها، لما تمتلكه من خبرات واسعة اكتسبتها من تنفيذ مشروعات ضخمة في مصر ودول عربية وإفريقية مثل العراق، ليبيا وتنزانيا.

ولفت إلى نجاح الشركات المصرية في تنفيذ أنفاق قناة السويس، وخط المترو الرابع، ومشروعات المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف LRT، موضحًا أن مصر تشهد طفرة حقيقية في قطاع الطرق والكباري.

من جانبه، رحّب وزير النقل السعودي بالفريق مهندس كامل الوزير، مؤكدًا أهمية هذه الزيارة في توسيع آفاق التعاون بين البلدين. ونقل تحيات وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، السيد بندر الخريف، الذي يشارك في مهمة رسمية خارج المملكة.

وأعرب الوزير السعودي عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون في مجالات النقل البحري، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، مؤكدًا أن هناك فرصًا واعدة للتعاون مع مصر، خاصة في مجالات إنشاء الطرق والكباري والأنفاق.

كما أشاد بالمشروعات المصرية العملاقة في البنية التحتية، مؤكدًا أن ما حققته مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يُعد نموذجًا ملهمًا.

وفي ختام اللقاء، أكد الفريق كامل الوزير على أهمية مشروع الربط البري بين مصر وليبيا وتشاد، باعتباره محورًا استراتيجيًا لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الثلاث، وسيسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.