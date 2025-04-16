بعد المصنعية..ارتفاع أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025

أحمد جودة - القاهرة - أسعار الذهب اليوم

بعد المصنعية.. أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025.

الذهب اليوم، أسعار الذهب اليوم.. شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء ارتفاع جديد في مصر، بقيمة 10 جنيهات خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025

وسجل عيار «24» نحو 5302 جنيهًا.

وبلغ عيار «21» نحو 4640 جنيهًا،

في حين سجل عيار «18» نحو 3977 جنيهًا.

فيما بلغ أسعار الذهب عيار «14» نحو 3093 جنيهًا.

ووصلت قيمة الجنيه الذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة إلى 37120 جنيها.

فيما بلغ سعر الأوقية (وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، نحو 3229 دولارًا في البورصات العالمية.

أسعار الذهب بعد المصنعية

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية في المتوسط ما يتراوح بين 60 و700 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة على كل جرام، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، ويبدأ سعر الجرام بعد حساب المصنعية كالتالي.

عيار «21» من 4700 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة.

في حين وصل عيار «18» نحو 4037 جنيهًا.

ووصل سعر عيار «14»، إلى 3153 جنيهًا.

أسعار الذهب، أسعا الذهب اليوم، ويشار إلى أن أسعار الذهب تختلف من محل صاغة لآخر، ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل المصنعية في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.