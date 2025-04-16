نهاية أبريل.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025 في مصر وتغيير الساعة

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أحمد جودة - القاهرة - نهاية أبريل.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025 في مصر وتغير الساعة.



التوقيت الصيفي 2025.. ينتظر عدد كبير من المواطنين موعد تغيير الساعة لـ التوقيت الصيفي خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تعتمد آلية العمل بالتوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة، فتساءل الكثير من المواطنين عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025.

وفيما يلي ننشر لكم خلال السطو التالية موعد تطبيق التوقيت الصيفي، وموعد بداية العمل به.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025

وكانت قد أعلنت الحكومة المصرية بشكل رسمي بدء العمل بنظام التوقيت الصيفي مجددًا، بعد سنوات من التوقف، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023.



حيث من المقر أن يتم بدء العمل بالتوقيت الصيفي من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2025، وبالتحديد في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل من يوم الجمعة 25 أبريل، حيث سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة لتصبح الواحدة صباحًا، وبالتالي، يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا من هذا التوقيت، ويستمر حتى العودة إلى التوقيت الشتوي في آخر جمعة من شهر أكتوبر 2025.



طريقة تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2025 على الهواتف المحمولة

طريقة تغيير الساعة للتوقيت الصيفي،وتكون تغير أجهزة الهاتف المحمول لـ التوقيت الصيفي تلقائيًا، بمجرد أن تتم الساعة 12:00 منتصف الليل، وهناك أجهزة أخرى تحتاج إلى تغيير الساعة للتوقيت الصيفي، وإليكم الخطوات:

1 - الدخول على قائمة الإعدادات من الهاتف المحمول.

2 - اختيار أيقونة تغيير الوقت والتاريخ «change time and date».

3 - قم بتغير الوقت في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل إلى الساعة 1:00 صباحًا.

أسباب تطبيق التوقيت الصيفي

يعد التوقيت الصيفي، جزءًا من خطة الحكومة لمواكبة التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، حيث يُعد تطبيق التوقيت الصيفي جزءًا من جهود الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة، من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة في بداية التوقيت الصيفي، وتستهدف الدولة بتطبيقه توفير الكهرباء وتقليل استهلاك المواد البترولية مثل السولار والغاز.

ما هي مزايا تطبيق التوقيت الصيفي 2025 في مصر



- تقليل استهلاك الكهرباء والوقود عبر استغلال ساعات النهار الطويلة.

- تخفيف الضغط على موارد الطاقة من خلال تقليل فترات استخدام الإضاءة والتدفئة.

- تنشيط الاقتصاد والسياحة من خلال إطالة ساعات النشاط التجاري والترفيه.