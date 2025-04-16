الجامعة الفرنسية الأهلية تعزز دورها في شبكة AUF بدعم التوظيف وريادة الأعمال

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أحمد جودة - القاهرة - في خطوة جديدة تعكس التزامها بتطوير قدرات طلابها وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، تعلن الجامعة الفرنسية الأهلية في مصر، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد رشدي، عن افتتاح مركز التوظيف الفرنكوفوني +CEF، اليوم 15 أبريل 2025، بحضور السيد جان-نويل باليو، المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية (AUF) في الشرق الأوسط.

ويُعد هذا المركز نتاج شراكة استراتيجية بين الجامعة والوكالة الجامعية للفرنكوفونية، التي تُعد واحدة من أوسع الشبكات الجامعية في العالم، حيث تضم أكثر من ألف مؤسسة تعليم عالٍ ومراكز بحثية في 120 دولة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجامعة على تمكين طلابها من أدوات التميز في سوق العمل، وتعزيز فرصهم في التوظيف وريادة الأعمال.

مركز التوظيف الفرنكوفوني +CEF هو أحد المكونات الأساسية لمبادرة AUF الهادفة إلى تحسين قابلية تشغيل الخريجين الشباب، من خلال تقديم خدمات متكاملة تهدف إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل.

وتشمل هذه الخدمات أربعة محاور رئيسية:

1. الإرشاد والتوجيه المهني من خلال مستشارين متخصصين.



2. تنظيم دورات تدريبية لتنمية المهارات الشخصية والحياتية.



3. منح شهادات مهنية معتمدة تُعزز من السيرة الذاتية للخريجين.



4. تقديم الدعم لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة.

ما يُميز هذا المركز هو تقديم خدماته بثلاث لغات رئيسية: الفرنسية، والإنجليزية، والعربية، ما يجعله متاحًا لجميع الطلاب بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية أو التخصصية.

ومن خلال هذه المبادرة، تؤكد الجامعة الفرنسية في مصر التزامها الراسخ بتوفير تعليم عالي الجودة متكامل مع الأبعاد المهنية، وتفعيل دورها ضمن شبكة AUF في دعم الابتكار، والتنوع، والتضامن بين مؤسسات التعليم العالي حول العالم.