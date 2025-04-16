نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. "المهندسين" تودِّع الفوج الأول من حُجَّاج النقابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعقد نقابة المهندسين المصرية، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا هامًا بمقر النقابة العامة بالقاهرة، للإعلان عن رؤية اللجنة الاستشارية لإعمار غزة، برئاسة اللواء المهندس أحمد زكي عابدين – وزير التنمية المحلية الأسبق، بشأن المرحلة العاجلة من جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة، في ظل الكارثة الإنسانية والعمرانية التي يشهدها القطاع جراء العدوان المستمر.

ومن المنتظر أن تكشف النقابة خلال المؤتمر عن رؤيتها للتحرك الهندسي العاجل في عدد من الملفات الحيوية.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار الدور المهني والتضامني الذي تضطلع به النقابة دعمًا للقضية الفلسطينية، وتفعيلًا لمشاركة المهندسين المصريين في تقديم الدعم الفني والاستشاري اللازم لجهود إعادة الإعمار، تماشيًا مع الدور الذي تقوم به الدولة المصرية والقيادة السياسية في هذا الملف.

وأوضحت النقابة أن اللجنة الاستشارية لإعمار غزة، والتي تضم مجموعة من كبار الخبراء والمتخصصين في مجالات التخطيط العمراني والهندسة المدنية، ستعرض خلال المؤتمر خارطة طريق واضحة للتحرك الهندسي السريع، بحضور عدد من الشخصيات العامة والمهتمين بالشأن الفلسطيني.