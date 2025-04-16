نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تكشف تفاصيل اعتداء مدير مدرسة على طالب في كفر الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل حادثة اعتداء مدير مدرسة الربع الإعدادية المشتركة، الواقعة في مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، على طالب بالصف الثالث الإعدادي. وأوضحت الوزارة أن الحادثة وقعت يوم الاثنين الموافق 14 أبريل 2025، خارج أسوار المدرسة، حيث نشب خلاف بين المدير "م.ش.ع" والطالب "شريف محمد إبراهيم" البالغ من العمر 15 عامًا، بسبب ما وصفه المدير بمغازلة الطالب للطالبات أثناء دخولهن المدرسة.

وبحسب روايات شهود عيان وأسرة الطالب، فقد اعتدى المدير على الطالب باستخدام أداة حادة يُعتقد أنها مفتاح سيارة، مما أدى إلى إصابته بجرح قطعي في الرأس استدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا، حيث تلقى الطفل 7 غرز. كما أصيب بكدمات متعددة في وجهه وجسده، بالإضافة إلى تمزق في أذنه ناتج عن عضة مباشرة من المدير، واعتداء جسدي مهين أمام زملائه ومعلميه، شمل تمزيق ملابسه داخل المدرسة.

في تطور أكثر خطورة، أفادت أسرة الطالب بأن المدير قام باحتجاز شريف داخل غرفة مغلقة لمدة ساعتين عقب الحادث، ومنع والدته من الوصول إليه رغم استغاثتها ومحاولاتها المتكررة لإنقاذ ابنها، بل ووجه لها السباب علنًا أمام الحضور

وقام المدير بالتوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر ضد الطالب، يتهمه فيه بالاعتداء عليه داخل المدرسة. في المقابل، تدخل مدير الإدارة التعليمية ببلطيم لإنهاء احتجاز الطالب وتسليمه إلى ولي أمره، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للائحة الانضباط المدرسي.

وبناءً على تعليمات مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، تم استبعاد مدير المدرسة من منصبه وتحويله إلى إدارة بلطيم التعليمية لحين انتهاء التحقيقات، كما تم إحالة الواقعة إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.