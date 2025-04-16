نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استبعاد مدير مدرسة بكفر الشيخ بعد اعتدائه على طالب خارج أسوار المدرسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ عن اتخاذ إجراءات فورية عقب واقعة اعتداء مدير مدرسة الربع الإعدادية المشتركة على أحد طلاب الصف الثالث الإعدادي، والتي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

في يوم الاثنين الموافق 14 أبريل 2025، ورد إخطار إلى مديرية التربية والتعليم من إدارة بلطيم التعليمية بحدوث مشاجرة بين مدير المدرسة، محمد شوقي العباسي، والطالب شريف محمد أبو هرج، خارج سور المدرسة، وذلك على خلفية قيام الطالب بمغازلة الطالبات أثناء دخولهن المدرسة.

أفادت التقارير بأن المدير اعتدى على الطالب بالضرب، مما أدى إلى إصابته بجرح خلف الأذن، ثم اصطحبه إلى داخل المدرسة واحتجزه بمكتبه. لاحقًا، قام المدير بتسليم الطالب للشرطة بناءً على بلاغ رسمي.

استجابةً للواقعة، انتقلت مديرة الإدارة التعليمية ببلطيم، برفقة لجنة من المتابعة وأمن الإدارة، إلى المدرسة فورًا. كما توجهت إلى قسم الشرطة لإنهاء احتجاز الطالب وتسليمه إلى ولي أمره، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للائحة الانضباط المدرسي.

بناءً على تعليمات مدير المديرية، تم استبعاد مدير المدرسة إلى إدارة بلطيم التعليمية لحين الانتهاء من التحقيقات، كما تم إحالة الموضوع إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يُذكر أن أسرة الطالب أفادت بتعرض ابنهم لإصابات متعددة، بما في ذلك جرح قطعي في الرأس استدعى 7 غرز، وكدمات في الوجه والجسم، بالإضافة إلى تمزق في الأذن نتيجة عضة من المدير، واحتجازه داخل غرفة بالمدرسة لمدة ساعتين، ومنع والدته من التواصل معه، مع توجيه إهانات لها أمام الحضور.

تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حرصها على متابعة التحقيقات وضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق الطلاب وضمان بيئة تعليمية آمنة.