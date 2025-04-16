نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مصر تثمن دعم دولة الكويت ترشيح خالد العنانى لمنصب مدير عام "اليونسكو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار العلاقات التاريخية والراسخة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية، صدر بيان مشترك بين البلدين بمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت في الفترة من 14 إلى 15 أبريل 2025، تلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، "حفظه الله ورعاه".

تأتي الزيارة في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

تعزيز العلاقات الثنائية

جاء في البيان المشترك أن زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت تعد تأكيدًا على عمق وقوة العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، الرسمية والشعبية.

وأوضح البيان أن هذه العلاقات شهدت دعمًا متبادلًا وتضامنًا في مختلف المحطات المحورية، مما يعكس التزام مصر والكويت بضمان وحماية أمنهما ومصالحهما، وكذلك حرصهما على حماية الأمن القومي العربي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من استقرار المنطقة.

كما تم التطرق إلى التنسيق المشترك بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية تغليب ثقافة السلام والحوار في معالجة النزاعات والخلافات في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الجانبان على ضرورة العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة والتعايش السلمي بين دول المنطقة، بما يتماشى مع قيم التسامح واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

دعم الكويت لترشيح الدكتور خالد العنانى لمنصب مدير عام اليونسكو

أبرز البيان أيضًا دعم دولة الكويت لترشيح الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار المصري، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة من 2025 حتى 2029.

يمثل هذا الدعم خطوة هامة نحو تعزيز المصالح المشتركة بين البلدين، ويؤكد على أهمية التعاون الدولي بين مصر والكويت في المحافل العالمية.

تأكيد على تعزيز التعاون في مختلف المجالات

الجانبان ثمَّنا التعاون المستمر بين مصر والكويت في العديد من القطاعات، كما أكدا على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال الفترة المقبلة. وتم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون في مجالات التعليم، الثقافة، الصحة، والبنية التحتية، بالإضافة إلى الاستمرار في دعم المشاريع المشتركة بين البلدين لتحقيق مصالحهما المشتركة.

وأكد البيان المشترك على التزام البلدين بتعزيز التعاون في جميع المجالات، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، مع التأكيد على مواصلة دعم الجهود الدولية من أجل تحقيق الأمن والسلام الإقليمي والدولي.