نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد الجوية: استمرار البرودة في الليل وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البرودة ستستمر في فترات الليل حتى بعد أعياد شم النسيم، وتستمر حتى نهاية أبريل الجاري.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة سي بي سي، أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة نهارًا بدءًا من يوم الخميس المقبل، حيث ستكون درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى نحو 27 درجة مئوية.

ملابس الخريف والملابس الصيفية في مايو

وأوضحت غانم أنه يجب على المواطنين ارتداء الملابس الخريفية خلال الأيام القادمة، على أن يبدأ ارتداء الملابس الصيفية مع بداية شهر مايو، حيث يتوقع استقرار درجات الحرارة خلال فترة النهار.

استقرار الجو حتى منتصف الأسبوع المقبل

من جهة أخرى، أكدت غانم أن الجو سيكون مستقرًا حتى منتصف الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أهمية متابعة النشرات الجوية اليومية للاستفادة من الطقس الجيد، وأكدت أنه من المتوقع أن يكون الصيف الجاري مشابهًا للصيف الماضي من حيث درجات الحرارة.