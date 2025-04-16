صرف معاش "تكافل وكرامة" لشهر أبريل متضمنًا الزيادة الجديدة بنسبة 25٪

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أحمد جودة - القاهرة - بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، صرف الدعم النقدي الشهري لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" عن شهر أبريل 2025، متضمنًا الزيادة الجديدة التي أقرّتها الحكومة بنسبة 25%، وذلك في إطار جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.

تعزيز دعم الأسر الأولى بالرعاية

يأتي صرف معاش "تكافل وكرامة" لشهر أبريل بالزيادة المقررة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، والتي تستهدف رفع الأعباء عن كاهل المواطنين محدودي الدخل، ودعم الأسر الفقيرة والمسنين وذوي الإعاقة والمرأة المعيلة.

وتُعد هذه الزيادة جزءًا من حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الدولة مؤخرًا لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، حيث ارتفع إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج إلى ما يزيد على 5 ملايين أسرة على مستوى الجمهورية.

آلية صرف المعاشات

أوضحت وزارة التضامن أن صرف الدعم يتم من خلال ماكينات الصرف الآلي التابعة لمكاتب البريد، أو من خلال البطاقات الذكية "ميزة"، مع استمرار التنسيق بين الوزارة وهيئة البريد المصري والبنك الزراعي المصري لتسهيل عملية الصرف وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تكدس.

استمرار المتابعة الميدانية والتيسيرات

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن فرق المتابعة الميدانية تواصل عملها لرصد أي شكاوى أو معوقات خلال عمليات الصرف، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير برامج الدعم النقدي المشروط وربطها بملفَي التعليم والصحة، بما يضمن تحسين جودة حياة الأسر المستفيدة.

برنامج "تكافل وكرامة".. أحد ركائز العدالة الاجتماعية

يُذكر أن برنامج "تكافل وكرامة" يُعد من أهم أدوات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يقدّم دعما نقديا شهريا مشروطا لتشجيع التعليم والانتظام المدرسي، إضافة إلى ربط الدعم برعاية الأمومة والطفولة والرعاية الصحية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.