نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “عبدالغفار” يتفقد دائرة الصحة بأبوظبي: سننقل التجربة إلى مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بجولة تفقدية داخل دائرة الصحة بإمارة أبوظبي، اطلع خلالها على عدد من التجارب الرائدة في نظم الرعاية الصحية المتقدمة، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025 الذي يعقد عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل الجاري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد خلال جولته مركز التحكم التابع لدائرة الصحة بأبوظبي، والذي يُعد نموذجًا متطورًا يُحتذى به في مجالات الرعاية الحرجة والعاجلة، وكذلك في الاستجابة الذكية لحالات الطوارئ والإسعاف.

وأكد «عبدالغفار» أن المركز يُعد من أكثر النظم تقدمًا من حيث الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتكامل بين قواعد البيانات الطبية، حيث يقوم بتنسيق الإجراءات اللازمة لنقل المرضى إلى المنشآت الطبية المناسبة، ويوفر البيانات الدقيقة لمقدمي الخدمة، بما يُسهم في تسريع تقديم الرعاية للحالات الحرجة.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء أثنى خلال الزيارة على التجربة الإماراتية في ميكنة الأسرة وربط بيانات المرضى بالمنشآت الطبية وبنوك الدم، بما يضمن وصول الرعاية بشكل عاجل وفعّال، مشيدا بالنظام الذكي الذي يتيح الربط الفوري بين المريض وسيارات الإسعاف وأسرّة الرعاية الحرجة، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الحية، لتوجيه الحالات الطارئة إلى أقرب مركز رعاية متكامل.

وتابع «عبدالغفار» أن وزير الصحة والسكان أكد على أهمية أنظمة الإنذار المبكر (Early Warning System) المدعومة ببيانات وتحليلات دقيقة، والربط الذكي بين بنوك الدم والمستشفيات، والذي يُتيح تتبعًا دقيقًا للمخزون، ويضمن سرعة وعدالة توزيع الدم على مرضى الحالات الحرجة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، أكد العمل على نقل هذه التجربة الناجحة إلى وزارة الصحة والسكان المصرية، والعمل على تطبيقها في مراكز الرعاية المختلفة، بما يُعزز من كفاءة خدمات الطوارئ والرعاية العاجلة، ويُسهم في تطوير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.