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محافظ الجيزة يشهد إفتتاح معرض ديارنا للحرف التراثية والصناعات اليدوية بالمتحف الزراعى بالدقي

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  • محافظ الجيزة يشهد إفتتاح معرض ديارنا للحرف التراثية والصناعات اليدوية بالمتحف الزراعى بالدقي 1/2
  • محافظ الجيزة يشهد إفتتاح معرض ديارنا للحرف التراثية والصناعات اليدوية بالمتحف الزراعى بالدقي 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يشهد إفتتاح معرض ديارنا للحرف التراثية والصناعات اليدوية بالمتحف الزراعى بالدقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة فعاليات افتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية  بالمتحف الزراعى بحى الدقى والمقام على هامش معرض زهور الربيع.

وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى يرافقها علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

وخلال الإفتتاح أكد محافظ الجيزة حرص المحافظة على دعم مختلف المعارض المقامة لدعم الحرف والصناعات اليدوية وغيرها من المنتجات والصناعات والمشاركة بها، والتوسع بإقامتها بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لكونها أحد ركائز الصناعة الوطنية وعوامل الجذب السياحى والتى تشتهر بها العديد من قرى المحافظة بالمراكز والمدن.

كما أشار المحافظ إلى الدور الهام الذى تلعبه تلك المعارض فى تطوير الصناعات التراثية وتوفير منافذ البيع لرواج مبيعاتها إلى جانب الدور الدعائى الذى تقوم بها لتنمية ذلك المجال ودعم القائمين عليه.

ويقام معرض  "ديارنا زهور الربيع" تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي" بالشراكة مع بنك الإسكندرية ضمن مبادرة "إبداع من مصر " لدعم الحرف، ويستمر حتي 12 مايو المقبل، حيث يقام على مساحة 2000 متر مربع، ويضم عدد 60 جناحًا من حرف الأسر المنتجة المتنوعة، كما يضم ولأول مرة عدد 2 جناح خاص بالبعثات الدبلوماسية بجمهورية مصر العربية إلى جانب عارضين من مختلف المحافظات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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