نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عميد "طب قصر العيني" يستقبل نظيره من جامعة كريستيان ألبريشت الألمانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب بجامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية "قصر العيني"، يوم السبت 12 أبريل 2025، البروفيسور يواكيم تيري، عميد كلية الطب بجامعة كريستيان ألبريشت بمدينة كيل الألمانية، في زيارة رسمية تهدف إلى توطيد أواصر التعاون الأكاديمي والعلمي المشترك بين الجانبين.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود كلية طب قصر العيني لتوسيع شراكاتها الدولية، واستكشاف مجالات جديدة للتكامل في التعليم الطبي والبحث العلمي والتدريب الإكلينيكي، بما يعزز جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة.

شارك في مراسم الاستقبال نخبة من قيادات الكلية، بينهم الأستاذ الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذة الدكتورة مروة مشغل، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات للشؤون الطبية والعلاجية، والأستاذ الدكتور محمد هجرس، أستاذ أمراض القلب ومستشار العميد لشؤون الحوكمة، والدكتورة دعاء توفيق، المنسق الأكاديمي لاتفاقية التعاون بين الجامعتين، بالإضافة إلى الأستاذ الدكتور محمود الفقي، منسق المكتب الدولي، والدكتورة نهى شاهين، مديرة مستشفى منيل قبلي، والدكتور أحمد الكردي، نائب المدير التنفيذي للمستشفى.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور حسام صلاح عن ترحيب الكلية بالتعاون المثمر مع جامعة كريستيان ألبريشت، مشيدًا بمتانة العلاقات العلمية والثقافية التي تربط بين مصر وألمانيا، والتي تمتد لقرون من التبادل المعرفي. ولفت إلى أن الدولة المصرية حرصت على تخليد اسم العالم الألماني تيودور بلهارس، الذي لعب دورًا بارزًا في الطب المصري باكتشافه مرض البلهارسيا، من خلال إنشاء "معهد تيودور بلهارس" في إمبابة، بما يعكس عمق الروابط العلمية بين البلدين.

من جانبه، أعرب البروفيسور يواكيم تيري عن سعادته الكبيرة بما لمسه من تطور داخل مستشفيات قصر العيني، مؤكدًا أن حجم الرقمنة والتأهيل المهني فاق توقعاته، لا سيما في الوحدات المعملية التي يعمل في مجالها، معتبرًا هذه التجربة نموذجًا ملهمًا في التطوير المؤسسي.

وعقب اللقاء الرسمي، اصطحب فريق من الأساتذة الضيف الألماني في جولة ميدانية داخل عدد من الأقسام والوحدات الطبية بالمستشفيات الجامعية، للاطلاع عن قرب على إمكانات قصر العيني في المجالات التعليمية والبحثية والعلاجية.

محطات الزيارة:

وحدة السكتة الدماغية: استقبل الوفد الأستاذ الدكتور أحمد عبد العليم، رئيس الوحدة، وقدم عرضًا عن تاريخ الوحدة وأبرز تجهيزاتها الطبية الحديثة وأساليبها العلاجية المتقدمة.

قسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية (المختبر المركزي): رافقتهم الدكتورة نسرين الغرباوي، رئيسة القسم، وقدمت شرحًا مفصلًا حول التحول الرقمي الكامل بالمعامل، والذي انعكس بشكل إيجابي على دقة وسرعة التشخيص.

وحدة التشخيص والبحث الجزيئي: أُبرزت أهمية الوحدة كمحور بحثي متقدم داخل الكلية والمستشفى، خاصة في مجالات الطب الجزيئي.

قسم أمراض القلب: استقبلهم الدكتور هشام صلاح، رئيس القسم، واطلعهم على برامج التدريب الإكلينيكي للطلاب وأحدث التقنيات المعتمدة، بالإضافة إلى التطورات الحديثة في المجالين العلمي والسريري.

قسم جراحة القلب والصدر: قدم الدكتور ضياء الدين أبو السعود، رئيس القسم، عرضًا شاملًا حول أداء القسم، وشرحًا لعدد ونوع العمليات الدقيقة التي أُجريت مؤخرًا.

وحدة المناظير: تولى الدكتور أحمد خيري والدكتور يونان كوبارا تقديم عرض مفصل عن الأجهزة الطبية الحديثة والتحديثات التي شهدتها الوحدة.

مثلت المحطة الأخيرة في الجولة، حيث استقبل الوفد الدكتور أحمد قداح، رئيس قسم الأطفال، والدكتورة رشا جمال، مديرة المستشفى، واستعرضا برامج الرعاية المركزة والتخصصات الدقيقة في جراحات الأطفال، إلى جانب الإمكانات العلاجية المتقدمة المتاحة للأطفال من مختلف أنحاء الجمهورية.

وفي ختام الجولة، عبّر البروفيسور يواكيم تيري عن إعجابه العميق بمستوى التطور في المستشفيات الجامعية التابعة لقصر العيني، مؤكدًا أن ما رآه من رقمنة وتجهيزات وتقنيات طبية يعكس نقلة نوعية في التعليم الطبي بمصر. وأثنى على النقاشات العلمية رفيعة المستوى التي جمعته بأساتذة الكلية، مشيرًا إلى أن زيارته لمستشفى "أبو الريش" كانت من أبرز لحظات الزيارة، نظرًا لما لمسه من مستوى متميز في الرعاية والخدمة.

وشدد الطرفان في ختام اللقاء على أهمية البناء على الاتفاقية المبرمة بين الجامعتين، من خلال تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وتوسيع برامج التبادل الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، مع التركيز على التعليم الطبي المستمر وتطوير المهارات الإكلينيكية.

واختتمت الزيارة بتبادل الصور التذكارية، في أجواء ودية تعكس رغبة حقيقية في توسيع آفاق التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعتين.