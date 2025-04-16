نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رئيس الوزراء يُصدر قرارًا بخروج قطعة أرض من عداد الأراضي الأثرية بالوادي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 مكرر (د)، القرار رقم 1161 لسنة 2025 الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي يتعلق بحذف مساحة محددة من قائمة الأراضي الأثرية التابعة لمحافظة الوادي الجديد.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء هذا القرار في إطار تنظيم وتحديث خرائط استخدامات الأراضي، وذلك بناءً على المذكرات والتقارير الفنية المقدمة من الجهات المختصة، بهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث الأثري للدولة وتلبية متطلبات التنمية العمرانية والزراعية.

وأكدت المادة الأولى من القرار أنه "يخرج من عداد الأراضي الأثرية المسطح البالغة مساحته 13514.39 مترًا مربعًا بموقع آثار الناضورة (الجزء الرابع) بمحافظة الوادي الجديد، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين".

ويُعد هذا القرار بمثابة خطوة قانونية وإدارية مهمة في سبيل إعادة تخصيص الأراضي التي لم تعد خاضعة لسلطة الآثار، بناءً على الدراسات الأثرية الحديثة والتقارير الفنية الميدانية، التي أثبتت خلو الموقع من الآثار المسجلة أو عدم وجود قيمة أثرية تُوجب الإبقاء عليه ضمن قائمة الحماية.

وتُشير الخرائط المرفقة إلى أن المساحة المستبعدة تقع ضمن المنطقة المعروفة باسم "آثار الناضورة"، وقد تم تحديد موقعها بدقة وفقًا للإحداثيات الجغرافية الواردة في مستندات القرار، وذلك لتلافي أي تداخل مع مواقع أثرية أخرى مجاورة.

وتهدف الدولة من خلال هذه القرارات إلى توجيه استخدامات الأراضي بما يُسهم في خدمة خطط التنمية المحلية، مع ضمان الحفاظ على المواقع الأثرية الحقيقية وصونها للأجيال القادمة، من خلال تنقيح قوائم الحصر وتحديث السجلات العقارية التابعة للهيئة العامة للآثار.

وتتولى الجهات التنفيذية والمعنية بالمحافظة بالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والتنمية المحلية، تطبيق مقتضيات القرار ومباشرة إجراءات نقل ملكية أو تخصيص الأرض المستبعدة للجهة التي ستُحدَّد لاستخدامها الجديد، وفقًا لما تقرره الدولة في هذا الشأن.