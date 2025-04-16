أخبار مصرية

محافظ الجيزة: رصف وتطوير شامل لشارع أوتوسبير بالطالبية بعد غلقه لسنوات

0 نشر
0 تبليغ

  • محافظ الجيزة: رصف وتطوير شامل لشارع أوتوسبير بالطالبية بعد غلقه لسنوات 1/2
  • محافظ الجيزة: رصف وتطوير شامل لشارع أوتوسبير بالطالبية بعد غلقه لسنوات 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: رصف وتطوير شامل لشارع أوتوسبير بالطالبية بعد غلقه لسنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على تفقد أعمال التطوير والتوسعة لشارع أوتوسبير بحي الطالبية والمغلق منذ سنوات أمام الحركة المرورية.

وأكد المحافظ أن الأعمال استهدفت رفع كفاءة وتطوير ورصف الشارع وتجهيزه ليكون محورًا مروريًا موازيًا لشارع حسن محمد لاستيعاب الحركة المرورية ومنع الازدحامات.

بالإضافة إلى تحسين الحركة بمحيط أعمال محطات مترو الأنفاق الخط الرابع وذلك لربط الحركة بين شارعي الأهرام والملك فيصل.

كما أشار المحافظ إلى أن الأعمال شملت توسعة وتجديد ورصف الطريق وإنشاء الأرصفة وتحسين شبكة الإنارة وأعمال التشجير بطول 500 م وعرض 10 م.

وأضاف المحافظ أن الأعمال شملت تطوير متفرعات شارع أوتوسبير والواصلة بينه وبين شارع حسن محمد لإحداث تحسين شامل للحركة المرورية بالمنطقة.

ووجه المحافظ بتكثيف المتابعة والمرور الدوري لمنع التعديات والإشغالات وتسوير الأراضي الفضاء لمنع إلقاء المخلفات بها للحفاظ على الواجهة الحضارية للشارع.

IMG-20250415-WA0053
IMG-20250415-WA0053
IMG-20250415-WA0054
IMG-20250415-WA0054
IMG-20250415-WA0048
IMG-20250415-WA0048
IMG-20250415-WA0050
IMG-20250415-WA0050
IMG-20250415-WA0051
IMG-20250415-WA0051
IMG-20250415-WA0049
IMG-20250415-WA0049
IMG-20250415-WA0047
IMG-20250415-WA0047
IMG-20250415-WA0052
IMG-20250415-WA0052
IMG-20250415-WA0046
IMG-20250415-WA0046
IMG-20250415-WA0045
IMG-20250415-WA0045
IMG-20250415-WA0044
IMG-20250415-WA0044
IMG-20250415-WA0043
IMG-20250415-WA0043
IMG-20250415-WA0042
IMG-20250415-WA0042
IMG-20250415-WA0041
IMG-20250415-WA0041
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا