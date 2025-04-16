نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: رصف وتطوير شامل لشارع أوتوسبير بالطالبية بعد غلقه لسنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على تفقد أعمال التطوير والتوسعة لشارع أوتوسبير بحي الطالبية والمغلق منذ سنوات أمام الحركة المرورية.

وأكد المحافظ أن الأعمال استهدفت رفع كفاءة وتطوير ورصف الشارع وتجهيزه ليكون محورًا مروريًا موازيًا لشارع حسن محمد لاستيعاب الحركة المرورية ومنع الازدحامات.

بالإضافة إلى تحسين الحركة بمحيط أعمال محطات مترو الأنفاق الخط الرابع وذلك لربط الحركة بين شارعي الأهرام والملك فيصل.

كما أشار المحافظ إلى أن الأعمال شملت توسعة وتجديد ورصف الطريق وإنشاء الأرصفة وتحسين شبكة الإنارة وأعمال التشجير بطول 500 م وعرض 10 م.

وأضاف المحافظ أن الأعمال شملت تطوير متفرعات شارع أوتوسبير والواصلة بينه وبين شارع حسن محمد لإحداث تحسين شامل للحركة المرورية بالمنطقة.

ووجه المحافظ بتكثيف المتابعة والمرور الدوري لمنع التعديات والإشغالات وتسوير الأراضي الفضاء لمنع إلقاء المخلفات بها للحفاظ على الواجهة الحضارية للشارع.

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