نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مدبولي يُتابع توصيل المرافق لمشروعات الاستصلاح الزراعي بـ«الدلتا الجديدة» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق الحيوية لمشروعات الاستصلاح الزراعي ضمن مشروع "الدلتا الجديدة"، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تسريع وتيرة العمل في هذا المشروع القومي العملاق، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية.

الحكومة تُكثف اجتماعاتها لتسريع تنفيذ مشروعات "الدلتا الجديدة"

عقد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من بينهم اللواء طارق الوشاحي، مدير إدارة المياه، واللواء طارق عرفة، مدير إدارة الأشغال، بالإضافة إلى اللواء خالد صلاح ممثلًا عن جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية بالمشروع.

الحكومة تُتابع أسبوعيًا مشروعات توصيل المرافق لـ«الدلتا الجديدة»

أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اجتماعات تُعقد بصفة دورية لمتابعة تقدم العمل في مشروع "الدلتا الجديدة"، وبخاصة في ما يتعلق بتوصيل المرافق الأساسية لمشروعات الاستصلاح الزراعي.

وشدد على أهمية المضي قدمًا في تنفيذ هذه المشروعات، لما لها من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق رؤية الدولة نحو التوسع في الرقعة الزراعية.

رئيس الوزراء يُؤكد التزام الحكومة بتسريع منظومة التغذية الكهربائية

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تركز على بحث الموقف التنفيذي لتوصيل مختلف المرافق، لا سيما ما يتعلق بمنظومة التغذية الكهربائية الإضافية، والتي تُعد من العناصر الأساسية لضمان استدامة مشروعات الاستصلاح الزراعي في "الدلتا الجديدة".

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض الإجراءات المتخذة لتسريع العمل في البنية التحتية الكهربائية، بما يُلبي احتياجات هذه المشروعات، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتنفيذ هذه الخطط على وجه السرعة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستكمال التجهيزات الفنية واللوجستية المطلوبة للمشروع.

الجهات المعنية تُنسق الجهود لتأمين احتياجات المشروعات الزراعية

شهد الاجتماع تأكيدًا على أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، بما يشمل الوزارات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجهاز مستقبل مصر، لضمان تذليل أي معوقات قد تعترض تنفيذ المشروعات، مع توفير جميع الموارد الفنية والبشرية المطلوبة.

وأشار المشاركون إلى أن مشروع "الدلتا الجديدة" يُمثل أحد أهم المشروعات التنموية التي تعول عليها الدولة في تأمين احتياجاتها من المحاصيل الاستراتيجية، في ظل التحديات التي يشهدها العالم نتيجة التوترات الجيوسياسية الدولية، والتي أثرت بشكل كبير على سلاسل الإمداد العالمية.

الدولة تُعزز الأمن الغذائي وتُوسع الرقعة الزراعية

أكدت الحكومة خلال الاجتماع على أن "الدلتا الجديدة" ليست مجرد مشروع زراعي، بل هو ركيزة أساسية ضمن خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية، وتعزيز قدراتها في مجالات التصنيع الزراعي والتصدير، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الشاملة في مناطق صحراوية جديدة.

وتواصل الدولة تنفيذ مشروع "الدلتا الجديدة" وفق أعلى المعايير الفنية، من خلال ربطه بشبكات الطرق والموانئ، وتزويده بالبنية التحتية اللازمة، سواء على مستوى الكهرباء أو المياه أو الصرف أو الخدمات اللوجستية الأخرى، بما يضمن استدامة هذه المشروعات على المدى البعيد.