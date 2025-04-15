مراسلة القاهرة الإخبارية: شخصيات إخوانية بارزة تقف خلف مخطط تخريب الأردن

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أبريل 2025 11:26 مساءً - قالت آية السيد، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من عمان، إن الأجهزة الاستخباراتية الأردنية تواصل متابعة تفاصيل القضية المتعلقة بالخلية الإرهابية التى تم ضبطها مؤخرًا، موضحةً أن فيديوهات توضيحية ستُعرض، تكشف مزيدًا من التفاصيل حول عناصر المجموعة الإرهابية، بما فى ذلك نوع التدريب الذى تلقوه فى الخارج، والأهداف التى كانوا يسعون لتحقيقها داخل الأردن.

وأضافت آية، خلال مداخلة مع الإعلامى محمد عبيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التحقيقات أوضحت أن بعض المتورطين ينتمون إلى جماعة الإخوان غير المرخصة فى الأردن، والتى تم حلها فى 2017، مشيرة إلى أن أبرز الشخصيات المتورطة هو "إبراهيم محمد" الذى أدلى بتصريحات حول دوافعهم للقيام بهذه العمليات الإرهابية.

وأكدت آية أنه سيتم بث فيديو توضيحى يظهر الخرائط والمناطق التى تم القبض فيها على العناصر، والتى شملت مناطق حيوية فى العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء، قائلةً أن بعض المستودعات التى تم فيها تخزين المواد المتفجرة كانت مؤمنة بالخرسانة، ما يدل على احتياطات أمنية عالية أثناء عمليات التجريب.