أستون فيلا يلقب الطاولة ضد باريس سان جيرمان بهدفين فى دقيقتين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أبريل 2025 10:29 مساءً - شهدت قمة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد أستون فيلا الإنجليزي، إثارة كبيرة فى بداية الشوط الثانى، حيث نجح الفريق الإنجليزى بتحويل تأخره 2-1 فى الشوط الأول إلى تقدم بنتيجة 3-2 مع بداية الشوط الثانى من المباراة المقامة حاليا على ملعب "فيلا بارك" في إنجلترا، في "إياب" ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

أستون فيلا ضد بي إس جي

تقدم أشرف حكيمى بهدف لصالح باريس فى الدقيقة 11، وسجل نونو مينديز الهدف الثانى للضيوف فى الدقيقة 27، وقلص يورى تيليمانس الفارق لأصحاب الملعب بهدف فى الدقيقة 34، لينتهى الشوط الأول بتقدم بي إس جي 2-1 على أستون فيلا.

وفى الشوط الثانى سجل أستون فيلا هدفين عبر ماكجين وكونسا فى الدقيقتين 55 و57 لتصبح النتيجة تقدم أصحاب الملعب 3-2.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز باريس سان جيرمان 3-1 فى فرنسا، وبعد تقدم الفريق الإنجليزي يصبح المجموع 5-4 مع بداية الشوط الثانى علما بأن قاعدة الهدف بهدفين خارج الملعب تم إلغائها.

أستون فيلا ضد بي اس جي

ويدخل باريس سان جيرمان مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما توج مبكرًا بلقب الدوري الفرنسي كما حقق فوزاً غاليًا على أستون فيلا بنتيجة 3 – 1 في مباراة الذهاب التي جمعتهما بملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية "باريس".

ويكفي باريس سان جيرمان، الذي يطمح لتحقيق الثلاثية التاريخية هذا الموسم، التعادل السلبي أو الإيجابي بأي نتيجة للصعود إلى الدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا بجانب الهزيمة بهدف دون مقابل.

ويعول لويس أنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، كثيرًا على تألق مجموعة من لاعبيه الكبار وعلى رأسهم الثلاثي عثمان ديمبيلي وكفاراتسخيليا وأشرف حكيمي، من أجل مواصلة الرحلة في دوري أبطال أوروبا.

مباراة أستون فيلا ضد بي اس جي

في المقابل، يعيش أستون فيلا فترة رائعة تحت قيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري، ويسعى لتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى الدور نصف النهائي في مشاركته الأولى بعد غياب 42 عامًا، حيث يحتاج أستون فيلا لتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة لخطف بطاقة الصعود.

يدير مباراة أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان طاقم تحكيم إسباني بقيادة خوسيه ماريا سانشيز، وستكون هذه المباراة الأولى للحكم الإسباني في هذا الموسم من المسابقة، وسيحظى بمساعدة راؤول كابانييرو وإنييجو بريتو وأليخاندرو مونييز رويز، إلى جانب كارلوس ديل سيرو جراندي وسيزار سوتو جرادو في الفار.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن نجح في إقصاء ليفربول الإنجليزي بركلات الترجيح 4 - 1 بعد التعادل 1 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل أستون فيلا بعدما كرر فوزه على ضيفه فريق كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالى:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ويليام باتشو- نونو مينديز.

خط الوسط: جون نيفيز - فيتينيا - فابيان رويز.

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا - عثمان ديمبيلي - باركولا.

فيما ضم تشكيل استون فيلا ضد بي اس جي كل من:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش - إيزري كونسا - باو توريس - لوكاس ديني.

خط الوسط: أبوبكر كامارا - يوري تيليمانس - أمادو أونانا - جون ماكجين.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - مورجان روجرز.