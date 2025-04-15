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مجلس النواب يوافق على حساب ختامى العدل والإنتاج الحربى والنواب لعام 23/24

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مجلس النواب يوافق على حساب ختامى العدل والإنتاج الحربى والنواب لعام 23/24

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أبريل 2025 12:37 مساءً - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون الهيئة القومية للإنتاج الحربى  2023/2024، كما وافق على مشروع قانون حساب ختامى موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها  لعام 2023/2024.

 

وبلغت الأجور وتعويضات العاملين ملياران و402مليون جنيها والباب الثانى  الخاص لشراء السلع 155مليون جنيها والباب الرابع الخاص بالدعم والمنح  مليار 81مليون  والباب الخاص بالاستثمارات 925مليونا  وبلغت الايرادات  3 مليارات  و742مليون و291 الف جنيه والايرادات الاخرى 374مليون

 

ووافق أيضا على حساب ختامى موازنة مجلس النواب لعام 23/24  والتى تضمنت أجور وتعويضات للعاملين  بمليار و119مليون جنيه وشراء السلع 728مليون 469 ألف جنيها والاستثمارات بنحو 47 مليون 908 ألف جنيه.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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