خدمات القوات المسلحة الطبية توقع بروتوكول مع الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أبريل 2025 12:37 مساءً - وقعت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد وتأهيل الكوادر الطبية من العسكريين والمدنيين بالتعاون مع كبرى المؤسسات والجهات الطبية الدولية.

وقع البروتوكول كلاً من اللواء طبيب محمد سعد حجازى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، والدكتور تيم ميتشيل رئيس الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا.

يتضمن البروتوكول تنظيم الإختبارات المؤهلة لنيل الدرجات العلمية المختلفة للكلية الملكية للجراحين بإنجلترا بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، مما يعكس ثقة وتقدير كلية الجراحين الملكية فى القدرات التنظيمية والمستوى العلمى الرفيع للكوادر الطبية بالقوات المسلحة ، فضلاً عن تنظيم عدد من الدورات التدريبية المعتمدة والمحاضرات العلمية وورش العمل باستخدام أحدث الوسائل التعليمية وتبادل الخبرات الطبية وتطوير الآداء فى مختلف المجالات الطبية .

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