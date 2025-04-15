ضبط عناصر إجرامية من جالبى المواد المخدرة بحوزتهم مضبوطات تقدر بأكثر من 4 ملايين جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أبريل 2025 12:37 مساءً - استمراراً لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد تمكن عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريات أمن (البحيرة – الإسكندرية - المنوفية) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن البحيرة

- ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة حوش عيسى ، وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كيلو جرام لمخدر الهيروين).



مديرية أمن الإسكندرية

- ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة اللبان ، وبحوزته (13 كيلو جرام لمخدر الحشيش).



مديرية أمن المنوفية

- ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرتى مركزى شرطة "قويسنا - بركة السبع" وبحوزتهما (24 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـأكثر من (4 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.