مجلس النواب يوافق نهائيا على الحساب الختامى للعام المالى 2023/2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أبريل 2025 12:37 مساءً - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، نهائيا على مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، عن السنة المالية 2023/2024.

وتضمن مشروع القانون باعتماد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، أن الموارد الفعلية في السنة المالية 2024/2023 بلغت نحو 4 تريليون و374 مليار جنيه مقابل جملة الموارد في السنة المالية 2023/2022 والتي بلغت نحو 3 تريليون و78 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 1 تريليون و295 مليار جنيه وبنسبة نمو 42.1%".

فيما بلغت جملة الموارد في السنة المالية 2019/2020 نحو 1 تريليون و911 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في جملة الموارد خلال الخمس سنوات من 2019 حتى 2023 نحو 2 تريليون و463 مليار جنيه بنسبة نمو 42.1%. وبلغت نسبة جملة الموارد إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2024/2023 نحو 31.2%.

ووفقا لمشروع القانون، جملة الاستخدامات في السنة المالية 2024/2023 بلغت نحو 4 تريليون و374 مليار جنيه، مقابل جملة الاستخدامات في السنة المالية 2023/2022 التي بلغت نحو 3 تريليون و78 مليار جنيه، بزيادة نحو 1 تريليون و295 مليار جنيه بنسبة 42.1%، وبلغت جملة الاستخدامات في السنة المالية 2020/2019 نحو 1 تريليون و911 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في جملة الاستخدامات خلال الخمس سنوات نحو 2 تريليون و463 مليار جنيه بنسبة نمو 128.9%.

وبلغت نسبة جملة الاستخدامات إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 23/24 نحو 31.2%.

وبلغت جملة المصروفات الختامية في السنة المالية 2024/2023 نحو 3 تريليون و55 مليار جنيه، مقابل جملة المصروفات بختام السنة المالية 2023/2022 التي بلغت نحو 2 تريليون و184 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 870 مليار جنيه بنسبة 39.9%.، وبلغت جملة المصروفات بختام السنة المالية 2020/2019 نحو 1 تريليون و434 مليار جنيه، لتبلغ زيادة المصروفات عن الخمس سنوات من 2019 حتى 2024 نحو 1 تريليون و620 مليار جنيه بنسبة نمو 112.9%.، ووبلغت نسبة جملة المصروفات إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 23/24 نحو 21.8%.

تفاصيل توزيع المصروفات على مستوى أبواب الموازنة:

الباب الأول - الأجور وتعويضات العاملين:

بلغت جملة ختامي هذا الباب في السنة المالية 2024/2023 نحو 512 مليار و694 مليون جنيه، مقابل الربط المعدل لهذا الباب لذات السنة الذي بلغ 516 مليار جنيه.

في حين بلغت جملة هذا الباب بختام السنة المالية 2023/2022 نحو 412 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 100 مليار جنيه بنسبة نمو 99%.

وبلغت جملة هذا الباب في السنة المالية 2020/2019 نحو 288 مليار و773 مليون جنيه، لتبلغ الزيادة في هذا الباب خلال الخمس سنوات نحو 223 مليار و921 مليون جنيه بنسبة 77.5%.

الباب الثاني - شراء السلع والخدمات:

بلغت جملة ختامي هذا الباب في السنة المالية 2024/2023 نحو 146 مليار و402 مليون جنيه، مقابل الربط المعدل لهذا الباب لذات السنة نحو 156 مليار و404 مليون جنيه بنسبة 93.6%.

مقابل جملة هذا الباب بختام السنة المالية 2023/2022 التي بلغت نحو 127 مليار و780 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 18 مليار و622 مليون جنيه بنسبة 14.6%.

فيما بلغت الحساب الختامي لهذا الباب في 2019/2020 نحو 69 مليار و780 مليون جنيه، لتبلغ الزيادة في هذا الباب خلال الخمس سنوات نحو 76 مليار و531 مليون جنيه بنسبة 109%.

الباب الثالث - الفوائد:

بلغت جملة ختامي هذا الباب في السنة المالية 2024/2023 نحو 1 تريليون و364 مليار جنيه و1,364,088.7 مليون جنيه، مقابل الربط المعدل لهذا الباب لذات السنة نحو 136 مليار و411 مليون جنيه.

مقابل جملة هذا الباب بختام السنة المالية 2023/2022 والتي بلغت نحو 774 مليار و202 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 589 مليار و886 مليون جنيه.

وقد بلغت جملة هذا الباب في السنة المالية 2020/2019 نحو 568 مليار و420 مليون جنيه، لتبلغ الزيادة في هذا الباب خلال الخمس سنوات نحو 795 مليار و668 مليون جنيه بنسبة نمو 140%.

الباب الرابع - الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية:

بلغت جملة ختامي هذا الباب في السنة المالية 2024/2023 نحو 573 مليار جنيه، مقابل الربط المعدل لهذا الباب لذات السنة نحو 590 مليار جنيه بنسبة 97%.

مقابل جملة هذا الباب بختام السنة المالية 2023/2022 والتي بلغت نحو 454 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 118 مليار و907 مليون جنيه بنسبة نمو 26.2%.

وبلغت جملة هذا الباب في السنة المالية 2020/2019 نحو 229 مليار و213 مليون جنيه، لتبلغ الزيادة في هذا الباب خلال الخمس سنوات نحو 343 مليار و794 مليون جنيه بنسبة نمو 150%.

الباب الخامس - المصروفات الأخرى:

بلغت جملة ختامي هذا الباب في السنة المالية 2024/2023 نحو 147 مليار و262 مليون جنيه، مقابل الربط المعدل لهذا الباب لذات السنة نحو 157 مليار و534 مليون جنيه بنسبة 93.5%.

مقابل جملة هذا الباب بختام السنة المالية 2023/2022 والتي بلغت نحو 127 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 20 مليار و203 مليون جنيه بنسبة 15.9%.

لتبلغ الزيادة في هذا الباب خلال الخمس سنوات نحو 343 مليار جنيه.

الباب السادس - شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات):

بلغت جملة ختامي هذا الباب في السنة المالية 2024/2023 نحو 311 مليار و737 مليون جنيه، مقابل الربط المعدل لهذا الباب لذات السنة نحو 620 مليار جنيه بنسبة 50.2%.

مقابل جملة هذا الباب بختام السنة المالية 2023/2022 والتي بلغت نحو 288 مليار و987 مليون جنيه، بنقص بلغ نحو 22 مليار و750 مليون جنيه بنسبة 7.9%.

لتبلغ الزيادة في هذا الباب خلال الخمس سنوات نحو 120 مليار جنيه بنسبة 62.7%.

جملة الاستخدامات:

الباب السابع - حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية:

بلغت جملة ختامي الباب السابع في السنة المالية 2024/2023 نحو 360 مليار جنيه، مقابل الربط المعدل لذات السنة نحو 429 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في الباب السابع عن الخمس سنوات نحو 14 مليار و911 مليون جنيه.

الباب الثامن - سداد القروض المحلية والأجنبية:

بلغت جملة ختامي الباب الثامن في السنة المالية 2024/2023 نحو 1 تريليون و128 مليار و320 مليون جنيه، مقابل الربط المعدل لذات السنة نحو 1 تريليون و316 مليار جنيه بنسبة 97.5%، لتبلغ الزيادة في الباب الثامن عن الخمس سنوات نحو 827 مليار و671 مليون جنيه.