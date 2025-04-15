الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر المستمر على تعزيز التعاون مع الكويت في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أبريل 2025 12:36 مساءً - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم /الثلاثاء/ حرص مصر المستمر على تعزيز التعاون مع الكويت في كافة المجالات، مشيدا بالدور الفاعل الذي تضطلع به الجالية المصرية في دعم مسيرة التنمية بالكويت، بما يعكس الروابط الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمقر إقامته بمدينة الكويت، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس الوزارء الكويتي بالإنابة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي رحب بالرئيس السيسي ضيفا عزيزا في زيارة الدولة التي يقوم بها لبلده الثاني الكويت، مؤكدا اعتزاز بلاده قيادة وشعبا بالعلاقات التاريخية والأخوية الوثيقة بين مصر والكويت.

وقال المتحدث الرسمي "إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعرب عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي تعكس عمق العلاقات الراسخة بين مصر والكويت".. مشيرا إلى أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والاستفادة من الميزات النسبية للبلدين، بما يسهم في تعزيز الشراكة بينهما ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين