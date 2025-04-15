لتعزيز الأمن البحري.. مصر تستلم لنشات من طراز SAR-1700 بحث وإنقاذ من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أبريل 2025 12:36 مساءً - في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي، استلمت القوات البحرية المصرية ثلاث سفن إنقاذ متطورة من طراز "SAR-1700" من الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة، مما يعزز قدراتها في مجال البحث والإنقاذ ويعكس التزاماً مشتركاً بتعزيز الأمن والاستقرار البحري في المنطقة.

شدد اللواء بحري أركان حرب محمود فوزي على أن استلام القوات البحرية المصرية للسفن الجديدة يعكس التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة، مما يعزز القدرات العسكرية المصرية ويحسن الاستجابة للطوارئ في البحر.

تأتي سفن "SAR-1700" لتضيف بعداً جديداً لقدرات القوات البحرية المصرية في مجال البحث والإنقاذ بفضل تقنياتها الحديثة والمتطورة.

هذه الخطوة تعكس التزام حقيقي بالتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة وتهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال تحسين القدرات البحرية المصرية.