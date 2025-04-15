استغلال المخلفات بشكل فعال.. خطة الحكومة لتحويل المخلفات إلى سماد عضوي وإيثانول

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أبريل 2025 12:36 مساءً - انعقد الاجتماع الحادي والعشرون للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وقد جاء هذا الاجتماع بهدف تعزيز التعاون والتكامل بين الوزارات والهيئات المعنية، مما يعزز من فرص تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر، حيث يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التطور الصناعي والاقتصادي في البلاد.

ضم الاجتماع عدداً من الوزراء، منهم المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان كما شارك المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

يتمثل الهدف الرئيسي للاجتماع في مناقشة القضايا الصناعية الحيوية والعمل على إيجاد حلول فعالة للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي في مصر وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

تناول الاجتماع سبل تعزيز صناعة الأعلاف في مصر من خلال استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية، حيث تم استعراض الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة تجميع هذه المخلفات وتوفير حلول لنقلها إلى المصانع.

وشدد الاجتماع على أهمية توسيع نطاق اللجنة المعنية بتوطين صناعة الأعلاف لتشمل وزارات التموين والتجارة وقطاع الأعمال العام واتحاد الصناعات المصرية، بهدف تعزيز القدرات التصنيعية والاستفادة القصوى من المخلفات في إنتاج الأعلاف والسماد العضوي.