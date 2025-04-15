ضبط مرتكب واقعة النصب والاحتيال على عامل توصيل طلبات بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أبريل 2025 11:40 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ( عامل توصيل طلبات ) بتضرره من قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على مبلغ مالى منه بأسلوب "إنتحال الصفة" حال قيامه بتوصيل طلبات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ، وقرر بأنه لدى تواصله مع المشكو فى حقه للتأكد من العنوان طلب منه تحويل مبلغ مالى على "رقم هاتف محدد" عقب إيهامه بسداد المبلغ وقيمة الطلب لدى توصيل الطلبات لمحل عمله، وعقب تحويله المبلغ المالى فوجىء بغلق الهاتف المحمول .

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) ، وبحوزته (هاتف محمول "المستخدم فى الواقعة") ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف بمزاولته نشاطاً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب "إنتحال الصفة".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.