وزير الأوقاف في ندوة أكاديمية الشرطة: مصر تعني إنسان قوي قادر على اجتياز الأزمات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أبريل 2025 11:40 صباحاً - تحدث الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف عن بناء الشخصية المصرية في ضوء قيم ومباديء الشرائع السماوية وذلك خلال الندوة التي نظمتها كلية الدراسات العليا منذ قليل بأكاديمية الشرطة بعنوان: "مفردات بناء الشخصية المصرية ومردودها على الأمن"

قائلا: قضية بناء الشخصية المصرية كانت شغلى الشاغل في السنوات الماضية وطالعت كبرى الموسوعات لجمال حمدان وتشريح الشخصية المصرية للدكتور أحمد عكاشة وغيرهم من الكتاب الذين تحدثوا عن بناء الشخصية المصرية وعدة كتابات أخرى أتاحت لي الفهم عن قرب لأبعاد الشخصية المصرية.

وأضاف الأزهري: لا يمكن فصل الخطاب الديني وتأثيرة في بناء الشخصية المصرية، فمردود كلمة مصر عند المصريين تعني إنسان مصري قوي في ذهنه وعقله وجسمانيه وقادر على إجتياز الازمات إنسان متدين قادر على أن يقدم الكثير للإنسانية.