الرئيس السيسى يستقبل بمقر إقامته بالكويت رئيس مجلس الوزراء الكويتى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أبريل 2025 11:39 صباحاً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقر إقامة سيادته بمدينة الكويت، الشيخ/ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي رحب بالسيد الرئيس ضيفا عزيزاً في زيارة الدولة التي يقوم بها سيادته لبلده الثاني الكويت، مؤكداً اعتزاز بلاده قيادة وشعباً بالعلاقات التاريخية والأخوية الوثيقة بين مصر والكويت.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أعرب عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي تعكس عمق العلاقات الراسخة بين مصر والكويت، مؤكداً حرص مصر المستمر على تعزيز التعاون مع الكويت في كافة المجالات، كما أشاد سيادته بالدور الفاعل الذي تضطلع به الجالية المصرية في دعم مسيرة التنمية بالكويت، بما يعكس الروابط الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والاستفادة من الميزات النسبية للبلدين، بما يسهم في تعزيز الشراكة بينهما ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.