وزير الرى يوجه بإستمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة بشأن تشغيل محطات النقرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أبريل 2025 10:35 صباحاً - -محافظ أسوان يتوجه بالشكر لوزير الري على المجهودات الكبيرة المبذولة فى صيانة وتشغيل محطات النقرة مما انعكس علي نجاح زراعات الموسم الشتوي -الدكتور سويلم يوجه باستمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة المعنية بشأن تشغيل محطات النقرة ومتابعة حالة الترعة الرئيسية والترع الفرعية الآخذة منها بما يتوافق ومتطلبات الري بالمنطقة

تلقى الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من السيد المهندس عمر سيف النصر رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان لإستعراض الموقف المائى وحالة الرى بنطاق محافظة أسوان وخاصة فى منطقة وادى النقرة، كما استعرض التقرير النجاح الذى تحقق نتيجة لمجهودات الوزارة خلال الفترة الماضية فى صيانة وتشغيل محطات وادى النقرة والتى انعكست على نجاح موسم الزراعات الشتوية بالمنطقة وخاصة زراعات محصول القمح لهذا العام بمشروع وادى النقرة بمركز نصر النوبة ، والتى تتميز بالتصنيف عالى الجودة من القمح.

وكان المهندس عمر سيف قد استقبل اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان في محطة النقرة ٦ احدى محطات وزارة الموارد المائية والري الإحدى عشر التي تخدم المنطقة، وذلك خلال افتتاح المحافظ لموسم حصاد القمح بمحافظة أسوان ، حيث تقدم المحافظ بالشكر للدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى على المجهودات الكبيرة المبذولة من أجهزة الوزارة فى صيانة وتشغيل محطات النقرة مما انعكس على نجاح زراعات الموسم الشتوي خاصة محصول القمح.

جدير بالذكر أن الدكتور سويلم كان قد أصدر توجيهات سابقة بإتخاذ كافة الإجراءات التى تحقق تحسين حالة الرى بمنطقة وادى النقرة .. حيث تم خلال الفترة الماضية تأهيل عدد (١١) محطة بشكل عاجل سواء من خلال أعمال صيانة أو إحلال وتجديد طلمبات تلك المحطات ، وتدعيم بعض المحطات بوحدات طوارئ وذلك لحين تنفيذ الحل الدائم للمنطقة والجاري العمل به والمتوقع الإنتهاء منه في أقرب فرصة ، وقد شهدت نفس الفترة الزمنية العمل بالتوازي فى تنفيذ أعمال نظافة ورفع الحشائش أمام مص محطات الرفع لضمان استمرارية تشغيلها ، ومواصلة أعمال التطهيرات ونزع الحشائش على الترعة الرئيسية لوادى النقرة والترع الفرعية الآخذة منها ، وعمل الموازنات اللازمة لبوابات أفمام الترع الفرعية، مما كان له أثر إيجابى جدا في عملية توزيع المياه، كما تواكب مع ذلك أيضا تنفيذ عدد من قرارات الإزالة لتعديات على زمام الترع بوادي النقرة.

كما وجه الدكتور سويلم سابقا لأجهزة الوزارة المعنية بأسوان بمواصلة متابعة أعمال التطهيرات ونهوها قبل بدء فترة أقصى الإحتياجات ، واستمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة و وزارة الزراعة لمتابعة تطهيرات المنتفعين للمساقى الخصوصية ، والتنسيق مع روابط مستخدمى المياه لتنظيم المناوبات ، ومواصلة إزالة التعديات على المجارى المائية في أسوان.