رئيس جامعة الأزهر ونوابه يفتتحون المعرض الزراعي الدولي السادس بكلية الزراعة بنين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أبريل 2025 09:34 صباحاً - برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر؛ افتتح فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، والدكتور جمال عبد الحي، عميد الكلية الأسبق نائب رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر؛ المعرض الزراعي السادس لكلية الزراعة بنين بالقاهرة الذي يقام بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ولجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة ونوابه بالمعرض في دورته السادسة برئاسة الدكتور جمال عبد ربه، عميد الكلية، والدكتور سليمان الرفاعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الدناصوري، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وذلك بعد نجاحها في تنظيم معرض الأزهر الزراعي الرابع والخامس، وعبر التعاون والشراكات الواسعة مع الشركات والجامعات والمراكز البحثية والمنظمات الدولية ذات الصلة، ومشاركة شركات مصرية وعربية ودولية، بجانب مشاركة العديد من السفارات المعتمدة لدى جمهورية مصر العربية.

وأوضح الدكتور جمال عبد ربه، عميد الكلية، أن المعرض يشارك فيه عديد من الشركات العاملة في مجال الإنتاج الحيواني (إنتاج حيواني أو داجني أو سمكي أو بيطري)، وكذلك شركات تصنيع اللحوم والمجازر، وكذلك شركات تصنيع الأعلاف، وشركات التصنيع الغذائي والألبان ومنتجاتها، وقطاع المشاتل وتصميم وتنسيق الحدائق، والشركات العاملة في مجال إنتاج وتوزيع المبيدات والأسمدة واستصلاح الأراضي والميكنة الزراعية، لافتًا إلى أن المعرض يعد فرصة رائعة للشركات والمؤسسات المصرية للتعامل مع سفراء وافدين يمثلون 138 دولة يدرسون بالأزهر الشريف ويمثلون القوة الناعمة الهائلة للدولة المصرية؛ لإطلاعهم على جديد ما لدى الشركات والمؤسسات الزراعية المصرية وبحث أطر التعاون والتبادل التجاري؛ دعمًا لجهود الدولة في النهوض بمنظومة الأمن الغذائي ورفع نسب التبادل التجاري للدولة المصرية مع هذه الدول.

وأشار عبد ربه إلى أن المعرض الدولي السادس يتميز بأنه يسهم في إثراء معارف الطلاب من خلال إطلاعهم على تجارب الشركات العاملة في المجال الزراعي والأمن الغذائي، وكذا السعي للربط والتوأمة بين العمل الأكاديمي وواقع ومشاكل الإنتاج الزراعي وتطبيقاته.

وبيَّن عبد ربه أن المعرض يعمل على خلق فرص للتلاقي بين الطلاب وسوق العمل؛ حيث من المقرر أن يعقد ملتقى للتوظيف وفعاليات ثقافية ورياضية بالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة والثقافة والبيئة والتضامن الاجتماعي ولجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة على هامش المعرض.

كما بيَّن عميد الكلية أن المعرض يأتي في نسخته الجديدة تفعيلًا لرسالة جامعة الأزهر في خدمة المجتمع المحلي والإقليمي والذي أضحي واضحًا للعيان مع الجهود التي تقوم بها الجامعة في دعم الأنشطة المجتمعية؛ مثل: القوافل التنموية التي تجوب قرى ومحافظات الجمهورية، إضافة إلى مشاركتها بفاعلية بالقوافل التنموية على المستويين: العربي والإفريقي، وامتد أثرها إلى أوروبا كما حدث بقافلة الأزهر الطبية للبوسنة والهرسك، إضافة إلى مشاركتها بقوافل الجامعة في إطار المبادرة الرئاسية" حياة كريمة".

وأكد عميد الكلية على فخر المشاركين في المعرض بالمشاركة الواسعة من مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها؛ مثل: منافذ القوات المسلحة والشرطة، والمنافذ المتنقلة لوزارتي الزراعة والتموين؛ بغرض توفير وإتاحة السلع الغذائية لزوار المعرض من العائلات بأسعار تقل عن مثيلاتها بخارج المعرض بـ20% كما حدث بمعرض الأزهر الأول للأغذية نهاية فبراير الماضي؛ دعما للمواطنين ومحاربة لجشع بعض التجار.

وأكد عبد ربه حرص الكلية على تنظيم المعارض المتخصصة التي تخدم تطبيقات البحوث العلمية وتأهيل الخريجين لسوق العمل من خلال الاطلاع، واستعراض تجارب مختلف الشركات في حل مشاكل تسويق منتجاتها والنهوض بسوق العمل.