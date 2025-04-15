ضياء رشوان: مصر وقطر تبذلان ما يمكن أن يوفر المصلحة للقضية الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أبريل 2025 08:31 صباحاً - أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان أن مصر وقطر تبذلان طوال الوقت ما يمكن أن يوفر المصلحة للقضية الفلسطينية.

وقال رشوان ، في اتصال هاتفي لقناة القاهرة الإخبارية ، إن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ستشهد تحولا إيجابيا بسبب الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر وقطر.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلم أن هناك مفاوضات شاقة تجري بشأن غزة ، ويدرك أن الإسرائيليين يرفعون سقف مطالبهم.

وأوضح أن ترامب يبدو أنه يريد زيارة المنطقة بعد انتهاء الحرب في غزة، لافتا إلى أنه ، منذ تجدد العدوان على غزة ، أعطى ترامب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الفرصة الكافية لتحرير المحتجزين ، وهذه المهلة أصبحت في نهايتها.

وقال رشوان : "إن حركة حماس تعلم جيدا قيمة الوقت الآن ، وأعتقد أن ردها على المقترح الإسرائيلي سيكون سريعا".

وتابع قائلا: " لا أظن أن لدى الرئيس ترامب صبر كبير حتى يأتي إلى المنطقة وهي مشتعلة بالحرب.. وهو يفعل مع إيران ما لم يفعله أي رئيس أمريكي سابق".

وأضاف أن المفاوضات شبه المباشرة (بين واشنطن وطهران) ستستأنف في روما الأسبوع المقبل ، وهي أيضا من الخطوات التمهيدية لمجىء الرئيس الأمريكي إلى المنطقة.

وكانت مصادر قد أفادت ، في وقت سابق ، لقناة القاهرة الإخبارية بأن مصر وقطر تسلمتا مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة ، وبدء مفاوضات تقود لوقف دائم لإطلاق النار.

وأوضحت المصادر أن مصر وقطر سلمتا حركة حماس المقترح الإسرائيلي ، وتنتظران ردها في أقرب فرصة.