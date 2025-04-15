ضياء رشوان: حماس تعلم جيدا قيمة الوقت الآن وردها على المقترح الإسرائيلي سيكون سريعا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أبريل 2025 12:32 صباحاً - أجاب ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، عن سؤال الإعلامي عمرو خليل بشأن توقعه أن يكون الرد من حركة حماس على المقترح الإسرائيلي الذي نقله الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار.

وقال "رشوان"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "منذ قليل، قالت إنها سترد، فهي تعلم جيدا معنى الوقت، وأعتقد أن ردها على المقترح الإسرائيلي سيكون سريعا، وسيكون هناك ما يمكن أن يقوم به الوسطاء الذين لم تتوقف جهودهم".

وتابع: "سبق لها أن تأخرت، وأحتلت رفح، وتدرك الآن، أن التأخر أفضل الأساليب، لذلك، فأنا أظن أن الرد سيكون سريعا، وأن حركة حماس حرصت اليوم على إصدار بيانها لتؤكد ذلك، وحتى لا تترك مساحة لبنيامين نتنياهو كي يفسر للرئيس ترامب أن الحركة ترفض وتتلكأ في الرد، فتتحمل هي مسئولية عدم إيقاف الحرب".