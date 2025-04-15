ضياء رشوان: ترامب لديه نفس نظرية نتنياهو بأن التفاوض يتم تحت النار

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أبريل 2025 12:32 صباحاً - علق الكاتب الصحفى ضياء رشوان، على عودة الحرب على قطاع غزة من جديد، قائلا:" كان لدينا 58 يوم من إيقاف إطلاق النار بناءا على اتفاق تم، وهذا الاتفاق من المفترض إنه 3 مراحل، الأولى 42 يوم، وفى اليوم الـ 16 يبدأ الحديث عن المرحلة الثانية، ونتنياهو فجأة قرر بألا يتقدم للمرحلة الثانية".

وأضاف ضياء رشوان، خلال حلوله ضيفا بقناة إكسترا نيوز، أن الأمريكان عملوا خط موازى مع حركة حماس للتفاوض المباشر لأول مرة فى التاريخ، وهو أمر صادم لإسرائيل، لأنها مصنفة كحركة إرهابية، وهذه الانتقالة لعبت دورا مهما، لكن الدور الأخطر السلبى بدأ فى هذه الحرب.

واوضح ضياء رشوان، أن المفاوض الأمريكى استقال بسبب الضغوط الإسرائيلية، لأن المفاوضات مع المقاومة الفلسطينية تعد تطور إيجابى كبير سيؤثر على موقف نتنياهو إيجابيا لصالح التفاوض، لكنها قراءة لم تكن الأدق، ومن هنا المقاومة تمسكت بالوقف المستدام للحرب.

تابع ضياء رشوان، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لديه نفس نظرية نتنياهو وهى أن التفاوض سيتم تحت النار.