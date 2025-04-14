كولر يدرس تغيير طريقة اللعب بعد إصابة عطية الله والدبيس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 11:36 مساءً - يدرس مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تغيير طريقة لعب الفريق الأحمر في مباراته أمام صن داونز يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليتناسب مع الظرف الراهن في ظل الإصابات التي تضرب الجبهة اليسرى بالفريق الأحمر.

ويعاني الأهلي من غياب ثنائي الجبهة اليسرى يحيى عطية الله وكريم الدبيس بعد إصابتهما في مباراة بيراميدز الأخيرة في الدوري وحاجتهما لأداء برنامج تأهلي قبل المشاركة في المباريات، لاسيما بعدما استقر على استبعاد الثنائي من رحلة السفر إلى جنوب إفريقيا غدا الثلاثاء.

ويفكر كولر في اللعب بطريقة 3 / 4 / 3، بحيث يلعب بثلاثي في قلب الدفاع والأقرب لها هم رامي ربيعة وأشرف داري ومصطفى العش، وأمامهم الرباعي، محمد هاني ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور، وأمامهم الثلاثي الهجومي، أشرف بن شرقي ووسام أبو علي وحسين الشحات أو نيتس جراديشار.

وقد يقوم كولر بالاستمرار في نفس طريقة اللعب وهي 4 / 3 / 3 مع توظيف أحد اللاعبين في الجبهة اليسرى كما حدث في مباراة بيراميدز والتي شهدت الدفع بمحمد هاني في تلك الجبهة، وهو ما سيتحدد وفقا لظروف المباراة ورؤية كولر الفنية وحالة كل اللاعبين قبل مباراة السبت المقبل.