أفشة ومحمد شحاتة فى عزاء إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 10:34 مساءً - تواجد عدد من نجوم الكرة في عزاء إبراهيم شيكا، لاعب نادي الزمالك الراحل، المقام حاليا في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، وحرص محمد مجدى أفشة لاعب الأهلى ومحمد شحاتة لاعب الزمالك والمنتخب الوطني، على الحضور وتقديم واجب العزاء.

كما تواجد فى العزاء أحمد سليمان عضو مجلس ادارة نادى الزمالك، والفنانة وفاء عامروالفنانة هند عاكف.

وتوفي إبراهيم شيكا، صباح السبت الماضى، بعد رحلة طويلة مع المرض، وسط حزن شديد بالشارع المصري بعد وفاته.

وكان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وأحمد مصطفى زيزو ومحمد صبحى، قد قدموا التعازى لأسرة الراحل إبراهيم شيكا.

وعانى إبراهيم شيكا من سرطان المستقيم الذى أدى إلى فقدان وزنه وتغيير ملامح وجهه، وجعله يجلس على كرسى متحرك.