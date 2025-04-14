أمير الكويت وولى العهد يؤديان رقصة العرضة ترحيبًا بالرئيس السيسى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 10:33 مساءً - شهدت زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والوفد المرافق له إلى الكويت، اليوم الإثنين؛ حفاوة وترحيبا على المستويين الرسمى والشعبي.

وضمن فعاليات استقباله أدى كل من أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رقصة العرضة، وهى من الفنون التراثية فى الكويت ودول الخليج.

ولدى خروج الموكب الرسمي المقل للرئيس السيسى والأمير مشعل اصطف على جانبي الطريق مجموعة من الأطفال رافعين أعلام البلدين، مرددين العبارات الترحيبية بالرئيس، وعند وصول الموكب الرسمي إلى قصر بيان أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيبا بقدومه، واصطفت مجموعة من الخيالة وعدد من الفرق الفنية الشعبية، حيث أدت لوحات فنية تراثية احتفاءً بزيارته.