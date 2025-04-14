أمير الكويت وولى العهد يؤديان رقصة العرضة ترحيبًا بالرئيس السيسى (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 09:32 مساءً - شهدت زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والوفد المرافق له إلى الكويت، اليوم الاثنين؛ حفاوة وترحيب على المستوى الرسمى والشعبي.

وضمن فعاليات استقباله أدى كل من أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رقصة العرضة، وهي إحدى الفنون التراثية فى الكويت ودول الخليج.

ولدى خروج الموكب الرسمي المقل للرئيس السيسى والأمير مشعل اصطف على جانبي الطريق مجموعة من الأطفال رافعين أعلام البلدين مرددين العبارات الترحيبية بالرئيس وعند وصول الموكب الرسمي إلى قصر بيان أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيبا بقدومه، واصطفت مجموعة من الخيالة وعدد من الفرق الفنية الشعبية حيث قامت بتأدية لوحات فنية تراثية ترحيبا بزيارته.