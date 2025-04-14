وزير الري يلتقى رئيس المجلس العالمى للمياه على هامش ”اللقاء التحضيري الأول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 07:41 مساءً - على هامش مشاركة سيادته فى "اللقاء التحضيري الأول للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه" والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض .. إلتقى السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بالسيد/ لوى فوشون رئيس المجلس العالمى للمياه .

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بهذا اللقاء للتباحث حول تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس ، معرباً عن تقدير مصر العميق لعلاقات التعاون الممتدة والمتنامية مع المجلس خاصة أن مصر تعتبر عضواً مؤسساً في المجلس العالمي للمياه ، مشيراً إلى أن مصر وبالتنسيق مع المجلس العالمى للمياه لعبت دوراً قيادياً خلال المنتدى العالمي العاشر للمياه في بالي بإندونيسيا لخدمة قضايا المياه على المستوى العالمى ، وستسعى مصر بالتعاون مع المجلس لاستكمال هذا الدور الفعال خلال التحضيرات الجارية للمنتدى العالمى الحادي عشر للمياه والمقرر عقده في الرياض عام ٢٠٢٧ ، واستعداد مصر للمشاركة فى كافة اللجان المعنية بالتحضير للمنتدى العالمي .

وتوجه الدكتور سويلم بالشكر للسيد فوشون على رعاية المجلس العالمى للمياه الشرفية لإسبوع القاهرة السابع للمياه ، متوجهاً لسيادته بالدعوة للمشاركة في النسخة الثامنة من إسبوع القاهرة للمياه والمقرر عقدها فى شهر إكتوبر المقبل .

وتم خلال الاجتماع إستعراض مسودة مذكرة التفاهم المقترحة بين وزارة الموارد المائية والري والمجلس العالمي للمياه للتعاون في مجالات الإدارة المستدامة لموارد المياه وتعزيز تبادل المعرفة ودعم برامج بناء القدرات من خلال مبادرتي AWARe و PACWA .

وأعرب الدكتور سويلم عن تطلع الوزارة للمشاركة في أنشطة "مركز المياه غير التقليدية ومصادر الطاقة المتجددة المرتبطة بها" والمزمع إنشاؤه بالمملكة المغربية إدراكاً من الوزارة للدور المحوري الذي يؤديه المركز في دعم الحلول المستدامة لمواجهة تحديات المياه والطاقة على المستوى العالمى .