لتعزيز التعاون بين البلدين.. زيارة مثمرة لوزير العمل التركي لمصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 06:36 مساءً - أثنى السفير التركي في مصر، صالح موطلو شن، على زيارة وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد إشيق هان لمصر، واعتبرها زيارة ناجحة ومفيدة للغاية، كما أعرب عن أمله في تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مجالات التشغيل والعمل.

حيث تبادل الجانبان الآراء حول خطة عمل اتفاقية التعاون الموقعة بينهما خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، بالإضافة إلى نشاطات اللجنة المعنية بتنفيذها.

كما تم تناول موضوع التعاون في سياق منظمة العمل الدولية خلال المناقشات، ومن المتوقع أن يقوم وزير العمل المصري بزيارة تركيا خلال الأشهر القادمة، كما أن هناك زيارات وزارية أخرى من تركيا إلى مصر مرتقبة في الفترة المقبلة.

كما زار الوزير إشيق هان المتحف المصري الكبير والأهرامات، وتجوّل بين الآثار القيمة والتماثيل والمعالم الأخرى التي تعكس روعة الحضارة المصرية.

وقام الوزير مع السفير صالح موطلو شن، بزيارة دار القرآن الكريم في الجامع المصري الكبير بمركز مصر الثقافي الإسلامي، وكتب في السجل التذكاري، حيث أعرب عن شكره لكل من ساهم في هذا المشروع العظيم للعالم الإسلامي.

كما تظهر الزيارة مدى عمق العلاقات بين مصر وتركيا، واهتمام البلدين بتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي الفعال، خصوصًا في ظل التطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات الثنائية بينهما في الفترة الأخيرة.