الطائرات الحربية الكويتية ترافق طائرة الرئيس السيسي.. والأمير مشعل يستقبله

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 05:35 مساءً - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى دولة الكويت في ثاني محطات جولته الخليجية، حيث كان في استقباله بالمطار الأميري الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والشيخ صباح خالد محمد الصباح ولي عهد الكويت، والشيخ فهد يوسف الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة.

وترحيبا بوصول الرئيس السيسى إلى دولة الكويت؛ رافق عدد من الطائرات الحربية الكويتية الطائرة المقلة للرئيس السيسى عند دخولها الأجواء الكويتية، كما اصطف أطفال الكشافة الكويتية عند خروج الرئيس من المطار الأميري حاملين أعلام الدولتين الشقيقتين، في مشهد يعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين.