الرئيس السيسي يصل إلى قصر بيان والمدفعية تطلق 21 طلقة ترحيبًا به

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 05:34 مساءً - وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يرافقه الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، إلى قصر بيان مقر إقامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارة الدولة التي بدأها اليوم الاثنين إلى الكويت.

ولدي وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى قصر بيان أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبًا بالرئيس السيسي.

ورافقت فرقة الخيالة الكويتية سيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى داخل القصر، كما أدت الفرق الموسيقية العديد من الرقصات التراثية بالطبول والسيوف، والتي تعكس التراث الكويتي الأصيل، ترحيبًا بالرئيس السيسي.

وتعد زيارة الدولة أعلى مراتب الزيارات في بروتوكول الزيارات للرؤساء.