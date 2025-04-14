الطائرات الحربية الكويتية ترافق الطائرة المقلة للرئيس السيسي عند دخولها الأجواء الكويتية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 05:34 مساءً - رافق عدد من الطائرات الحربية الكويتية الطائرة المقلة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عند دخولها الأجواء الكويتية، وذلك ترحيبًا بوصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت.

وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى دولة الكويت في ثاني محطات جولته الخليجية، حيث كان في استقباله بالمطار الأميري، الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ صباح خالد محمد الصباح ولي عهد الكويت، والشيخ فهد يوسف الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة.

كما اصطف أطفال الكشافة الكويتية عند خروج السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من المطار الأميري حاملين أعلام الدولتين الشقيقتين في مشهد يعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين.