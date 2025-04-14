الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل إلى الكويت في ثاني محطات جولته الخليجية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 05:34 مساءً - السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل بسلامة الله إلى دولة الكويت في ثاني محطات جولته الخليجية، حيث كان في استقبال سيادته بالمطار الأميري سمو الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وسمو الشيخ صباح خالد محمد الصباح ولي عهد الكويت، والشيخ فهد يوسف الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة.

وترحيبا بوصول السيد الرئيس إلى دولة الكويت؛ رافق عدد من الطائرات الحربية الكويتية الطائرة المقلة للسيد الرئيس عند دخولها الأجواء الكويتية، كما اصطف أطفال الكشافة الكويتية عند خروج السيد الرئيس من المطار الأميري حاملين أعلام الدولتين الشقيقتين، في مشهد يعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين.