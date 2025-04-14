الحكومة للنواب: سيتم محاسبة أي مسؤول لم يلتزم بملاحظات المركزي للمحاسبات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 04:38 مساءً - وجه المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية والتواصل السياسى، الشكر لجنة الخطة والموازنة، علي تقريرها بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/2024.

وقال خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أشكر أيضا الجهاز المركزي للمحاسبات علي ملاحظات والتي تعد منهجا علميا للحكومة، مؤكدا أن أي مسئول مخطئ سوف يحاسب".