كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام سائق مركبة ”توك توك” بالسير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 04:37 مساءً - فى إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام سائق مركبة "توك توك" بالسير عكس الإتجاه أثناء إنتظار السيارات لعبور القطار بمزلقان سكة حديد بالشرقية والتعدى على عامل بالمزلقان بالسب.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة الـ "توك توك" وقائدها (سائق– مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) ، وبمواجهته أقر بقيامه بالتعدى بالسب على عامل المزلقان لرفضه فتح الحاجز الحديدى الخاص بالمزلقان نظراً لوقوف السيارات أثناء عبور القطار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبة وقائدها.