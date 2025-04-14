التنسيق الحضاري: مشروعات لتعزيز التراث وتعزيز الهوية الوطنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 04:37 مساءً - ينفذ الجهاز القومي للتنسيق الحضاري مشروعات تراثية مميزة أبرزها مشروع إعادة إحياء القاهرة الخديوية الذي يهدف إلى جعل المنطقة معلم حضاري يعكس تاريخ القاهرة.

يشمل المشروع تطوير شارع الشريفين البورصة شارع الألفي وميدان عرابي، كما يعمل الجهاز على تطوير حديقة الأزبكية التراثية لتكون مركز ثقافي مفتوح يخدم المجتمع.

يسعى مشروع تطوير أكشاك سور الأزبكية إلى تجديد السوق التراثية وإضفاء لمسة جمالية تعكس ثقافتها العريقة، بينما يهدف مشروع تطوير نادي السلاح المصري إلى الحفاظ على التراث الرياضي المصري وتعزيز مكانة النادي كأحد أعرق نوادي المبارزة العالمية.

يهدف مشروع ساحة مسارح القاهرة إلى تحسين المظهر الجمالي للمنطقة وخلق بيئة حضارية ملائمة للمارة وعشاق المسرح من خلال تطوير ساحة مسرح العرائس ومسرح الطليعة، مما يعزز التكامل الثقافي والجمالي في المنطقة.