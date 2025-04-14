أخبار مصرية

كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله يتضمن قيام قائد سيارة نصف نقل...

0 نشر
0 تبليغ

كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله يتضمن قيام قائد سيارة نصف نقل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 04:37 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصـــل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة "نصف نقل" محملة بالأخشاب بحمولة زائدة على أحد الطرق السريعة والسير برعونة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة) ، وبمواجهته أقر بأنه حال سيره بالطريق فوجئ بحدوث ميل بالحمولة إلا أنه لم يتوقف لتعديل الحمولة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا