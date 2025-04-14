لدعم الاستدامة البيئية.. تعزيز الشراكة بين مصر والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 04:37 مساءً - أكد وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني على الدور الحيوي للهيئة العامة للأرصاد الجوية في ضمان سلامة الطيران مشدداً على أهمية تطوير قدراتها من خلال التعاون الدولي وتبادل الخبرات لتحديث منظومة الأرصاد في مصر، خاصة في ظل التحديات المناخية المتسارعة وتأثيراتها المباشرة على صناعة النقل الجوي.

اجتمع وزير الطيران المدني مع رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لتعزيز التعاون في مجال الأرصاد الجوية، حيث تم التركيز على تحسين خدمات التنبؤ الجوي وتطوير البنية التحتية في مصر وأفريقيا، بهدف دعم الاستدامة البيئية وتحقيق استفادة مشتركة من التقنيات الحديثة.

أعرب الدكتور عبدالله المندوس عن تقديره للتقدم الملحوظ الذي حققته الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية مشيداً بدورها الريادي في دعم الأنشطة الإقليمية والدولية للمنظمة.

وأكد أن مصر تمثل شريك استراتيجي مهم معرب عن تقديره للجهود المصرية في تعزيز خدمات الأرصاد الجوية خاصة في مواجهة التحديات المناخية الآلية.